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أمطار رعدية وثلوج بانتظارنا.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

10
APRIL
2021
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توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، مع درجات حرارة متدنية.

 

وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مترافقة أحيانا مع برق ورعد كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل الى 45 كلم/س.
وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: ما زال تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى مساء الاثنين المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

 

اليوم السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من فترة بعد الظهر. وتكون مترافقة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتقارب 80 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات.
تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية. ويتشكل الضباب على المرتفعات.

 

الأحد: غائم صباحا مع درجات حرارة متدنية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مترافقة أحيانا مع برق ورعد.
كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل إلى 45 كلم/س. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الإثنين: غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الجرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الجبلية والداخلية.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من الى درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
- حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.
-الضغط الجوي: 1012 HPA. أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 06,19

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