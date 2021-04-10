المجلس الارثوذكسي اللبناني: ملف التدقيق الجنائي المالي اصبح حاجة ملحة

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لفت المجلس الارثوذكسي اللبناني عبر رئيسه روبير الابيض في بيانه اليوم بان ملف التدقيق الجنائي المالي اصبح حاجة ملحة وضرورية واهم من تشكيل الحكومة حتى لا تقع الحكومات المقبلة في نفس الغلط في المستقبل. لذا نقف اليوم خلف رئاسة الجمهورية ونساندها ونشد على يدها من اجل تطبيق ووضع آلية لتنفيذ التحقيق الجنائي بدأ بالمصرف المركزي وباقي المصارف اللبنانية التي وضعت يدها على اموال الناس والمودعين وهذا امر مرفوض ، ولم يعيدوا للمواطن حقه ويرمون التهمة على مصرف لبنان ، ويطال التدقيق بالاضافة الى مصرف لبنان الادارات ووزارات الدولة .

كما نذكر ليس التدقيق الجنائي وهناك ايضا أعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الروؤساء، والأبراء المستحيل، وهذا ما يطلبه المجتمع الدولي ولا ننسى ملف الاصلاحات في كل الدوائر والمؤسسات والقطاع العام في الدولة



واضاف: كفى كذبًا وكفى خداعًا وكفى تهرباً من المسؤولية وعلى جميع الرؤساء والزعماء السياسيين ومجلس النواب وعلى راسهم رئيس المجلس نبيه بري بان يتحملوا جميعهم مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن، العالم باسره والدول تراقبكم وتطالبكم بالتدقيق ، وهي بصدد اصدار لائحة عقوبات جديدة بحق القادة السياسيين في لبنان ، فان عجلة الحياة متوقفة في لبنان بسبب الفساد والفاسدين برايكم من يحميهم ومن هم شركائهم منذ عام ١٩٩٢ وحتى اليوم لم نسمع شي عن اي عملية تدقيق ومحاسبة وتبرئة ذمة لكل المسؤولين الذين كانوا يتبوؤن مراكز المسؤولية في الادارات والحقل العام لكي نعرف من هم الفاسدين ، برايكم من سرق كل ثروات ومقدرات البلد نريد ان نعرف الحقيقة واين هي اموال الشعب وكيف تبخرت

وتابع : نسال اين هي وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ، فان المافيا تتحكم بصرف الدولار والشعب اللبناني اصبح يتعامل بالدولار الاميركي اكثر من الشعب الاميركي في امريكا. من فشل الى فشل لم تفلح وزارة الاقتصاد يوما بوضع خطة واضحة ومحسوبة مسبقاً تردع التجار من تجاوز حقوق الانسان وسرقة امواله ، فان ازمة الغلاء المعيشة وتهريب كل المواد الغذائية المدعومة إلى الخارج دون رقيب وحسيب وحتى تهريب البنزين والمازوت يتم تهريبه "على عينك يا تجار " من قبل مجموعات واشخاص معروفة من قبل الجميع، والسلطات الأمنية لا تتجرأ على توقيفهم ومنعهم.

وشدد : نتفاجئ اليوم بان ربطة الخبز غير موجودة في كل الامكان ، على المواطنين ان يقفوا طوابير طوابير امام الافران للحصول على ربطة خبز اليس هذا اذلال للمواطن وحرمه من لقمة عيشه واقل شي ربطة الخبز تاركين المواطن تحت رحمة اصحاب الافران ، اين هي الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد ماذا تفعلون يا حضرات الوزراء ، هناك كثير من الامور ممكن معالجتها ومنها البطاقة التموينية للمواطنين كي يصار الى شراء السلع المدعومة بواسطتها كما من واجبكم معالجة امور تهريب المواد المدعومة وتوقيف المهربين ولكن ليس لديكم وقت للتفكير كل وقتكم فقط لرمي المسؤولية على بعضكم البعض وهذا ما تفلحون به غير آبهين بالمواطن الذي ينتظر كل يوم استفحال الغلاء