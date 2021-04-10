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تالا غمراوي - اساس ميديا

ما سرّ الجدال حول لقاح "سبوتنيك لايت"؟ وما الفارق بينه وبين لقاح "سبوتنيك V"، أي اللقاح الروسي الذي يعرفه العالم كلّه؟ وهل الخلاف حول أهليّته ذو طبيعة سياسيٌّة أم طبيّة؟

مصادر خاصة بـ"أساس" أشارت إلى أنّ "الخلاف حول لقاح "سبوتنيك لايت" نشب بين رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ومستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري، الذي يعمل على استيراد اللقاح المذكور إلى السوق اللبنانية".

فقد رفع الدكتور البزري الصوت بوجه "سبوتنيك لايت"، وحذّر في حديث لـ"أساس" من محاولة إدخاله: "فهو يُعطى بجرعة واحدة لا جرعتين"، والمشكلة أنّه "لم يُدرَس في لبنان ولا تقارير كافية عنه من المراجع الدولية المختصّة".

ولفت البزري إلى أنّ "لقاح سبوتنيك V هو لقاح روسي أُدخِل إلى لبنان، وهو آمن ومختلف عن لقاح "سبوتنيك لايت". وسبوتنيك الموجود اليوم في لبنان هو الذي وافقنا عليه"، مشدّداً على أنّ "حسنات اللقاحات الموجودة في لبنان تفوق سيّئاتها، واللقاحات التي دخلت لبنان كانت قد دُرِست، وهي معروفة الحسنات، ونحن حريصون على أن يحصل المواطن اللبناني على اللقاح السليم".

من جهته، اعتذر الدكتور غطاس خوري لـ"أساس" عن عدم التعليق لانشغاله بعملية جراحية، كما قالت مساعدته.

في المقابل، قال البزري عن لقاح "استرازينيكا" إنّه "آمن"، وطمأن إلى أنّه "دخل لبنان لأنّه يجب أن يدخل لبنان وكل دول العالم، ولم تتوقّف أيّ دولة عن استعماله، لكن بعضها وضع شروطاً لاستخدامه. وتتابع اللجنة هذا الملف بجدّيّة".

ودعا المواطنين إلى عدم القلق: "فأكثر من 10 آلاف شخص أخذوا لقاح أسترازينيكا في لبنان من دون تسجيل أي مضاعفات، والإقبال عليه جيّد. لكن حتّى مع لقاح "فايزر" تراوح نسبة عدم حضور المسجّلين إلى مراكز التلقيح بين 5 و10 في المئة، ويعود هذا الغياب إلى أسباب عدّة، منها صعوبة وصول الناس الى المراكز بسبب الأوضاع الاقتصادية".

وعن الكمية التي وصلت الى لبنان من لقاح "استرازينيكا"، قال البزري إنّها "كمية صغيرة تقدر بحوالى 34 ألف جرعة، وقد استُخدم منها حوالى 10 آلاف من دون أيّ مضاعفات، ويمكن تغيير التوصيات في حال ظهور أي أسباب تدفع الى ذلك". وأشار الى أن المنصة الخاصة بالتسجيل لأخذ اللقاح تعمل بشكل جيد حالياً بعد معالجة المشكلة فيها.

وكشف البزري أنّ "عدد متلقّي الجرعتين من اللقاحات زاد عن 100 ألف، وستصل كميات إضافية من اللقاحات في الأسابيع المقبلة"، موضحاً أنّه "بين شهريْ حزيران وتموز سيصل لبنان إلى نسبة "تمنيع" عالية، والهدف هو العودة الى التدريس الحضوري في المؤسسات التعليمية، خصوصاً في الجامعات، في أوّل أيلول، لإنقاذ العام الدراسي المقبل".

معلومات عن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسيّ؟

- يقلّل خطر الإصابة بالفيروس ما بين 50 و60 %.

- يضمّ المكوّن الأول من لقاح سبوتنيكV، من دون تلقّي الجرعة الثانية.

- سجّلت وزارة الصحة الروسية في نهاية آذار الماضي لقاح "سبوتنيك لايت" الذي اخترعه مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المجهرية، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. ويخضع هذا اللقاح حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.