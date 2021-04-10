عناوين الصحف ليوم السبت 10 نيسان 2021

A + A -

الأخبار

الكاظمي يقطع زيارة دياب للعراق: استجابة لضغوط السعودية والحريري

السعودية تعرض التفاهم: خسرنا مأرب!

‫هيل إلى بيروت الأسبوع المُقبِل: هل يمتنع نجّار عن تعديل الحدود البحريّة؟

‫ارتفاع البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 12: الخيانة تنهش أحياء القدس

البناء

موسكو تتحدّث عن تقدّم نوعيّ في فيينا… والأربعاء جولة ثانية لآليّة رفع العقوبات

تحرّك برّي مستمرّ على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدوليّ والإقليميّ

التدقيق الجنائيّ يتلقّى جرعة أوكسجين بانتظار وفاء المصرف المركزيّ بتعهداته

اللواء

«عض أصابع» في معركة «التدقيق».. وأسبوع العقوبات الدولية ينعي التأليف!

بغداد تطلب إرجاء استقبال دياب.. «ووزني» ينتظر «العودة إلى بيته»

الجمهورية

لا تنازل .. لا تفاهم .. لا حكومة

ضرب ممنهج لقطاع المطاعم؟

باريس : الرد على المعطلين قريب .. وســلة عقوبات تحضر..وحرب التدقيق تتفاعل