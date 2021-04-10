أسرار الصحف ليوم السبت 10 نيسان 2021

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البناء

قال مصدر يتابع حركة معاون الأمين العام للجامعة العربية في لبنان إنه يقوم بملء الوقت الضائع لمعرفته بأن توقيت الحلحلة لم يحِن بعد، والمطلوب عدم الإعلان عن سقوط فرص الحل فيحتمي بمبادرة الرئيس نبيه بري، لكن دون السير بخطوات عملية للتقدم على مسارها.

اللواء

يخشى دبلوماسي أممي من أن يكون ملف تأليف الحكومة، وضع على الرفّ، لوقت طويل، لاعتبارات تتعلق بأجندات الملف اللبناني..

يسجل على وزير خدماتي في حكومة تصريف الأعمال، مآخذ تتعلق بأدائه الذي يغلب عليه عدم القدرة على التنسيق والاستفزاز..

مع التحضيرات الجارية لرمضان المبارك، سجلت الأسعار قفزة هائلة غير مرتبطة، لا بسعر الدولار، ولا بسياسة العرض والطلب!

الجمهورية

تطفو على السطح يوما بدم يوم أزمة إنقطاع المواد الاساسية وخصوصا الحليب الذي اختفى نهائيا عن رفوف سوبر ماركات وصيدليات محافظات كبرى.

إعتبرت أوساط مطلعة أن كلام مرجع كبير حول مسألة بالغة الحساسية أتى بالتوافق مع حزب كبير.