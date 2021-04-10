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وزارة الصحة: 66 حالة ايجابية في رحلات وصلت الى بيروت

10
APRIL
2021
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 افادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 5 و8 نيسان، وأظهرت النتائج وجود ست وستين (66) حالة إيجابية.

وجائت الدفعة الثانية من نتائج 5/4/2021 كالآتي:

- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)
- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
- رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة ميلان: شركة MEA رقم 235 (كلها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
- رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (كلها سلبية)
- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)
- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 6/4/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
- رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
- رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)
- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (كلها سلبية)
- رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 7/4/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)
- رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (كلها سلبية)
- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة كييف: شركة BAY رقم 782 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 8/4/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

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