المحامي ماجد بويز: رخص معكم العمل الصحفي المحترم وانتعشت معه الشعبوية والتحريف

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غرّد المحامي ماجد بويز عبر "تويتر":

"هدفكم التشهير والشعبوية،اما هدفنا الحقيقية.

أعود وأكرر ما سبق وقلته سابقاً، أن الوزير باسيل لم يكن يعرف لاسالا في العام ٢٠١٢،ولم يتعاقد معه في٢٠١٩ ولا تجمعه أية علاقة مالية به.

ونسأل اين العشاء السري في لقاء عادي جمع الوزير مع اثني عشر شخصاً يعقد مثله العشرات يومياً"

واضاف: "عشاء سري مصوّر...

رخص معكم العمل الصحفي المحترم وانتعشت معه الشعبوية والتحريف...

اترك للرأي العام استنتاج من الكاذب..

اتفهم غضبكم....فلم توفّقوا بالحلقة السابقة... وطبعاً لن تقبلوا بعدها أي حق بالرد"