ابي رميا يلتقي وزيري الصحة والتربية‎

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إجتمع عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة حيث تم التطرق الى ملف مستشفى قرطبا الحكومي لناحية تأمين الامكانيات المادية لإنهاء اعمال البناء بالاضافة الى وضع آلية تؤمّن تمويل الاشغال المطلوبة لمستشفى ميفوق الحكومي. كما وتباحثا في موضوع الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها الوزارة على المستوى الوطني بشكل عام وقضاء جبيل بشكل خاص. كذلك تم البحث في مركز توزيع الادوية الذي ستستحدثه وزارة الصحة في مستشفى البوار والذي سيتم اطلاقه قريباً.



كما إجتمع أبي رميا مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور محمد المجذوب حيث تم التطرق الى القوانين المتعلقة بالتربية المطروحة على جدول اعمال اللجان المشتركة في مجلس النواب إضافة الى شؤون المؤسسات التربوية في قضاء جبيل.