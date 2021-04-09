مخزومي: جمعية المصارف التي تتنصل من مسؤوليتها تتناسى أنها أقرضت الدولة وخالفت قانون النقد

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غرد النائب فؤاد مخزومي في حسابه الخاص عبر موقع تويتر.

وكتب مخزومي: "الجمعية التي ساعدت في تحويل الأموال للخارج واستفادت من هندسات مصرف لبنان، كانت تعلم أن الدولة تستخدم أموال المودعين لتثبيت سعر الصرف وسكتت عن ذلك لتحقيق الأرباح الطائلة فأصبحت بذلك شريكة في الانهيار مع حاكم المصرف والطبقة السياسية الفاسدة."

وأضاف: "جمعية المصارف التي تتنصل من مسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي والنقدي وتحاول تبرئة نفسها، تتناسى أنها أقرضت الدولة وخالفت قانون النقد والتسليف الذي يحظر إقراض القطاع العام فيما تخلفت الدولة عن الدفع أكثر من مرة.".