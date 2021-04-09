إدانة رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري بالتحريض على قتل ضابط ورتيب في الجيش

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (أبو عجينة)، وبتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بجرم "تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أوّل ابراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين". وألزمت المحكوم عليه تقديم بندقية حربية.