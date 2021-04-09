تفاصيل جديدة عن الإنفجار الذي وقع!

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أوضحت نائبة مدير المكتب الإعلامي ل"ليونيفيل" كانديس آرديل، ردا على سؤال لمندوب الوكالة الوطنية للإعلام، حول الإنفجار الذي وقع صباح يوم أمس في بلدة حولا الجنوبية والذي تزامن مع الغارة الإسرائيلية على سوريا، انه "في الساعات الأولى من صباح يوم 8 نيسان 2021، سجل جنود حفظ السلام التابعون ل"اليونيفيل" انفجارا قالت تقارير إعلامية في وقت لاحق أنه نجم عن صاروخ بالقرب من بلدة حولا ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان".



أضافت: وعلى الفور، أجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو ديل كول اتصالات مع الأطراف".



ولفتت آرديل الى ان "اليونيفيل فتحت تحقيقا لتحديد الحقائق ومعرفة ما إذا كان هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".