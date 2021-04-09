وديع عقل: لبنان مهدد بعزلة مالية دولية بسبب رياض سلامة

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أكَّد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يأخذ اليوم من مصرف لبنان “كيس رمل” يتحصن خلفه، لافتاً إلى أن الشعب اللبناني مهدد بعزلة مالية دولية.

وقال عقل في حديث لإذاعة “صوت المدى”: ” رياض سلامة وجه كتاباً للقاضي “غسان عويدات” يفيد بأن بعض البنوك الدولية تريد ايقاف التعاون مع مصرف لبنان”، لافتاً إلى أن سلامة يعرض امن اللبنانيين للخطر ويجب أن يتم وضع حد لكل ذلك.

وأضاف: “من واجب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان يعقد جلسة حكومية لايجاد حلول لما يجري، لان الظروف التي نمر بها منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب استثنائية”، مشدداً على أن رياض سلامة موظف عند الشعب اللبناني ومصرف لبنان ملك الشعب.

وتابع عقل: “كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان وضحاً وموجهاً لجميع اللبنانيين ومعركة الشعب ستنتصر مقابل مافيا الفساد”، وأشار إلى أن الرئيس عون استعان بشركات دولية للتحقيق الجنائي لان القضاء اللبناني كان مقصراً.

وأوضح “لن نقبل باي عفو مالي عن الجرائم الماضية كما حصل سابقاً واي مستقبل اقتصادي في لبنان لا يمكن ان يكون موجوداً من دون عدالة التي لا تتحقق الا بالتدقيق الجنائي”.

وختم عقل مشيراً إلى أن التحرك الذي حصل داخل قصر العدل من قبل “الحرس القديم” في التيار الوطني الحر، تحرك نوعي للضغط على القضاء من اجل الحكم باسم الشعب اللبناني او الرحيل.