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بعد الطقس الدافئ.. لبنان على موعد مع منخفض جوي عاصف

9
APRIL
2021
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كشف تقرير الاب ايلي خنيصر ان الكتل الحارة التي غطت لبنان والمنطقة لأربعة ايام، تنحرف اليوم، نحو الشرق بسبب تراجع نشاط المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية، ونتيجة لذلك، يمدد المنخفض السوداني قيم ضغطة المتدنية نحو الأردن والمملكة السعودية وسيناء الأمر الذي سيستقطب الرياح الشمالية القطبية، التي تغطي تركيا واليونان وقبرص، نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وسيتأثر لبنان بطقس بارد يتزامن انخفاض درجات الحرارة مع وصول كُتلة رطبة ستساهم بتشكل منخفض جوي عاصف وغزير الامطار بدءا من صباح يوم السبت ولغاية صباح الإثنين.


خصائص هذا المنخفض:


امطار طوفانية ستضرب الساحل اللبناني بمعدل 60 مم وتكون نسبتها اكثر بين جونية وجبيل اذ من المنتظر ان تلامس نسبة الهطولات 80 مم و 55مم فوق الجبال الغربية تنقسم بين امطار وثلوج.


معدل الأمطار في الجنوب والبقاع الغربي والوسط 30 الى 50 مم، وفي الشمال وعكار 40مم.


تشتد سرعة الرياح لتلامس يوم السبت 85كم في الساعة تترافق مع عواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد.


تتساقط الثلوج على الجبال 1200متر وتكون التراكمات الملحوظة فوق 1500متر.


تتدنى درجات الحرارة لتلامس السبت والاحد ليلاً 9 درجات ساحلاً 2 بقاعاً و -5 على 2000متر.


طقس كانوني في نيسان: امطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج ورياح... وما ان ينتهي المنخفض العاصف، حتى تُعاود المناطق المدارية الحارة نشاطها نحو لبنان وفلسطين، فتتحوّل الأجواء، مجدداً الى حارة.


كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي السبت والأحد؟


على الساحل: 16 درجة نهاراً و 10 ليلاً


في البقاع: 06 نهاراً و 02 ليلا


على الجبال 1200 متر: 05 نهاراً و 02 ليلاً


على الجبال 2000 متر: -01 نهاراً و -06 ليلا


الرياح: متقلبة بين جنوبي غربية شمالية غربية، سرعتها بين 30 و 85 كم في الساعة بخاصة فوق السلسلة الغربية،


الضغط الجوّي: 1009hpa


الرطوبة: بين 70 و 90%

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