أبيض: يجب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد!

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كتب مدير مستشفى رفيق الحريري فراس ابيض في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه ٦ أسابيع: الرسم البياني (أ): 28 شباط 2021 . في جميع المناطق، تتزايد أعداد حالات الكورونا الجديدة. اخبار سيئة. الرسم البياني (ب): 8 نيسان 2021. في جميع المناطق، تتناقص اعداد حالات الكورونا الجديدة. اخبار جيدة. انتصارات صغيرة، السؤال المهم: لماذا؟".

وأضاف، "نتج هذا عن التغيير في سلوك العامة. أدى الارتفاع الحاد في عدد الحالات في أوائل كانون الثاني إلى خفض العديد من الأشخاص نشاطهم وتقليصهم من اختلاطهم. في بعض الحالات، كان هذا إجباريًا (الإغلاق العام)، وفي حالات أخرى كان اختياريًا. في كلتا الحالتين، ادى هذا الى تراجع انتشار العدوى".

وتابع، "مع الكورونا، يستغرق ظهور اثار التغيير في السلوك من 6 إلى 10 أسابيع. يمكن أيضا أن نذهب في الاتجاه المعاكس. فالتراخي تجاه الامتثال لتدابير السلامة، سواء من قبل السلطات أو العامة، يعكس الاتجاه، وينقلنا من الرسم البياني (ب) إلى الرسم البياني (أ). يجب ان ناخذ هذا على محمل الجد".