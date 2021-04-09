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أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 نيسان 2021

9
APRIL
2021
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البناء

كواليس

تساءل خبراء دبلوماسيّون أمام إعلان الناطق بلسان الخارجية الأميركية عن قرار رفع العقوبات بما في ذلك ما لا يتّسق مع الاتفاق النووي بصيغته الموقعة عام 2015 سعيا لعودة ايران إلى التزاماتها عما اذا كان هذا التحول الاميركي يفسر التصعيد الإسرائيليّ والسعوديّ في ملفات المنطقة.

خفايا

قالت مصادر الناشطين الفلسطينيين إن اعتقال قوات الاحتلال للناشطة والصحافيّة صابرين دياب عشية إحياء ذكرى أربعين المفكرين الراحلين بهجت سليمان وأنيس النقاش بنشاط تكريميّ فكريّ وثقافيّ في إحدى قاعات جامعات القدس يعبّر عن ضيق الاحتلال من مجرد الربط الثقافيّ بين فلسطين وعمقها العربي الحقيقي.

اللواء

همس

لا يُخفي محيطون برئيس تيّار موالٍ خشيته الجدية من العقوبات الأوروبية، التي لم تندرج في الحسابات، وشكل الكلام عنها مفاجأة!

غمز

بقدرة قادر، نفض المعنيون جميعهم يدهم من «سان كلو» فرنسي جديد، وطارت كل المواعيد دفعة واحدة..

لغز

ينتقد رواد وزارة خدماتية كبرى، بطء الأداء، وضعف الحرفية، في تلبية احتياجات المهنيين والمواطنين..

 

الجمهورية

مسؤول غربي قال للبنانيين الذين التقوه أخيراً إنه يخشى أن يسوء الوضع في لبنان أكثر في الأشهر المقبلة وأولى المؤشرات ازدياد الهجرة غير الشرعية.

إعتبرت شخصية قريبة من مرجع سياسي أن زيارة مسؤول دبلوماسي إقليمي كانت لخدمة طرف داخلي على حساب آخر.

يحقق رجل أعمال ملايين الدولارات مستفيداً من حصوله على مادة طبية حيوية على رغم تخبط فريقه في إدارة هذه العملية الحساسة.

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