مصادر مقربة من باسيل ترد على ما ورد على لسان الحريري

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ردت مصادر مقربة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ما ورد على لسان الحريري وعلى مصادر بيت الوسط عبر الجديد قائلة :

١- واضح للفرنسيين من الذي استجاب بايجابية للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس ومن الذي ماطل اسبوعا كاملا من دون اعطاء اي جواب على المسعى.

٢- واضح للفرنسيين ان قبولنا بصيغة ال٢٤ وزيرا التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لاحد ينفي عنا الاتهامات بأننا نريد الثلث المعطل.

٣- باسيل لم يطلب الذهاب الى باريس بل تمت دعوته على لقاء لم يحدد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمر بالمماطلة اسبوعا كاملا حتى سقط المسعى الفرنسي

٤-واضح للفرنسيين من الذي قدم تشكيلة كاملة ومن الذي لم يقم بواجبه بتقديم صيغة حكومية متكاملة.