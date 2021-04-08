ماذا كشف مارون ناصيف عن تجاوزات مصرف لبنان؟

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غرد الإعلامي الزميل مارون ناصيف ما مفاده :"في ملف إدعاء القاضية غادة عون على رياض سلامه وسجبل: كسر مصرف لبنان أجل وديعة مصرفية مجمدة من قبل sgbl قبل تاريخ إستحقاقها عام 2047 وقيمتها 254 مليار ليرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإستعمالها لشراء الـ$ عبر صرافين من الفئة أ وهنا إستغل المركزي معلومات تؤكد أن سعر صرف الـ$ سيرتفع". " أيضاً من ملف إدعاء القاضية غادة عون على رياض سلامه وsgbl:بين تموز 2019 وبداية 2020 استغل سلامه موقعه الوظيفي ومدّ بعض الصرافين والمصارف ومن بينها sgbl بكميات كبيرة من العملة الوطنية لشراء الـ$ من السوق المحلي دون سقف محدد ما سمح لهؤلاء بالمضاربة على الليرة وبتحقيق أرباح غير مشروعة."