رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً لعرض عمل المنصة الالكترونية IMPACT

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا خصص لعرض عمل المنصة الالكترونية Impact التي اطلقها التفتيش المركزي في 5 آذار 2020، وهي اول منصة الكترونية تملكها الدولة وهي مشتركة بين الوزارات والبلديات للتقييم والتنسيق والمتابعة.

وقد استمع الرئيس عون الى عرض قدمه رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية والدكتورة كارول شراباتي من فريق الدعم التقني لهيئة التفتيش حول مجمل تطبيقات وبرامج المنصة الالكترونية Impact التي ساندت الحكومة مؤخرا في فترة الاغلاق العام لجهة السماح بالحصول على اذونات للتنقل من قبل المواطنين، اضافة الى مساندة وزارة الصحة في اعتماد المنصة كمرتكز اساسي يتمّ من خلاله التسجيل لتلقي اللقاح ضد وباء كورونا ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين، والحصول على استمارة تفيد بتلقي اللقاح مع المعلومات المتصلة به.

وتم التطرق الى الموقع الالكتروني المفتوح للعامة للاطلاع على كافة الارقام والرسوم البيانية المتعلقة بأذونات التنقل وعمليات التسجيل لتلقي اللقاح على المنصة مع ما يتعلق بها من اعداد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح وتوزيعهم في المناطق، واستمارة التنمية الريفية والمحلية التي يتم من خلالها جمع بيانات عن المناطق بالتعاون مع البلديات ليتمّ الاستعانة بهذه البيانات في اي خطة انمائية مستقبلية، واستمارة الاسر الاكثر فقرا التي تمّ تكوين بياناتها من خلال التعاون مع البلديات والمخاتير ووزارة الشؤون الاجتماعية في المراحل الاولى من انتشار فيروس "كورونا" وفترة الاغلاق العام في العام الماضي، واستمارة الاضرار التي لحقت بالمباني الحكومية والمؤسسات والادارات العامة التي تمّ تكوين بياناتها بعد انفجار مرفأ بيروت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاشغال والنقل ووزارة المهجرين.

يُذكر ان كل هذه المعلومات والرسوم البيانية والارقام يتمّ نشرها على الموقع الالكتروني المفتوح امام المواطنين ايمانا من التفتيش المركزي بتعزيز مبدأ وحق الوصول الى المعلومات للاستفادة منها في اي بحث او خطة مستقبلية.

وحضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.