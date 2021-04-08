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الثلوج تعود غداً... استعدوا لطقس الأيام المقبلة

8
APRIL
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب على المرتفعات ، تنشط الرياح ويتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر. كما تتساقط ثلوج خفيفة ليلا على 1700 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.


الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب على المرتفعات ، تنشط الرياح ويتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر. كما تتساقط ثلوج خفيفة ليلا على 1700 متر وما فوق.


السبت: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد لتصل سرعتها الى حدود 80 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية (1200 متر).


الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهكل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصا في الفترة الصباحية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.


- الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الحبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 90%
- حال البحر: منخفض الموج،
حرارة سطح الماء: 19 درجة

 

 

 

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