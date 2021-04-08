ادي معلوف: هل هدف التأخير في التأليف الهروب من الإصلاحات والتدقيق الجنائي؟

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رأى النائب ادي معلوف ان "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يبدي تجاوبا دائما مع الطروحات التي تؤدي الى حلحلة في ملف تأليف الحكومة، الا أن التعقيدات التي تطرأ على هذا الملف تأتي من طرف الرئيس المكلف غير الراغب بالتأليف"، سائلا: "هل هدف التأخير في التأليف الهروب من الإصلاحات والتدقيق الجنائي؟".





وعلق معلوف في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، على اطلالة الرئيس ميشال عون التي تناول فيها ملف التدقيق الجنائي، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية حذر من اسقاط هذا الملف بعد أن استشعر وجود عراقيل بوجه كل الخطوات القانونية والدستورية التي تم اتخاذها عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية التدقيق الجنائي"، لافتا الى أن "موقف التيار واضح لناحية ربط التدقيق بالمبادرة الفرنسية، وبالتالي اسقاط الأول يعني ضرب المبادرة كما أن لا حكومة في غياب الإصلاحات".