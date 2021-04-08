حسن عليق: اكتر من اي يوم مضى.. ميشال عون معو حق بكل كلمة قالها

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كتب الصحافي في جريدة الاخبار حسين عليق:

"فيك تعادي ميشال عون قد ما بدك، وكيف ما بدك. وفيك تقول خطابو مأخر تلات سنين. بس هالخطاب (٧ نيسان ٢٠٢١) هو الخطاب الاوضح، واللي بيشير لمكمن العلة وأصلها. ما في أي امكانية لأي تغيير (ولو ضئيل) او إصلاح (ولو جزئي او هامشي) بالبلد من دون التدقيق، جنائيا، بحسابات مصرف لبنان. لأن بمصرف لبنان تمّت هندسة "سرقة القرن" (الوصف لجريدة "لوموند" قبل ٤ ايام). بمصرف لبنان ارتُكِبت اكبر عملية تزوير وغش ونصب ونهب وتخدير بتاريخ الجمهورية. كيف تفجير المرفأ هو واحد من اكبر التفجيرات غير النووية بتاريخ البشرية؟ اي نفس الشي. اللي صار بمصرف لبنان على مدى ٣٠ سنة، هو واحد من اكبر عمليات السطو والاحتيال بتاريخ البشرية. وكرمال هيك، اكتر من اي يوم مضى، ميشال عون معو حق بكل كلمة قالها بخطابه الاخير"