عناوين الصحف ليوم الخميس 8 نيسان 2021

الأخبار : أميركا ــ إيران: طريق الاتفاق طويل

«وساطة» مصرية تتبنّى مطالب واشنطن والرياض

هكذا تملّص الحريري من لقاء باسيل في باريس





البناء : شكري لجولة رئاسيّة ولبكركي وجنبلاط وهاتف لجعجع… مستثنياً دياب وحزب الله وباسيل /// عون يضع التدقيق الجنائيّ سقفاً للحكومة… ويدعو حكومة دياب لاجتماع استثنائيّ /// إلغاء باريس لمسعى المصالحة وتهديد بالعقوبات… و«القومي»: نعم للأسد والسوق المشرقيّة



نداء الوطن : مصر مع المبادرة الفرنسية "الأصلية"... وباريس تتوعّد "المعرقلين"

باسيل "منبوذ"... وعون "على الأطلال": أنا الجنرال!



الديار : باريس ترفع اللهجة بوجه القوى اللبنانية العمياء : اجراءات ضد المعرقلين وأيام حاسمة

اللواء : العقوبات الأوروبية على الطاولة.. وعون يتحصّن «بالتدقيق الجنائي»!

شكري: معالجة الإنسداد الحكومي باحترام الطائف.. ومحاولات لاقناع دياب بجلسة للحكومة

النهار : عون يشعل معركة التدقيق في مواجهة "العزل"!

الجمهورية : طفح الكيل الفرنسي : سنعاقب المعطلين

the daily star : Egypt’s FM calls for new govt to rescue Lebanon



l'orient le jour : Après les menaces, la communauté internationale s’apprêterait à passer à l’acte