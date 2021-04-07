living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هكذا عرقل الحريري المحاولة الفرنسية الجديدة

7
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص - 

يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري كلما اقترب مشروع حلحلة في الموضوع الحكومي ابتعد عنه هاربا من المواجهة متهربا من أداء ابسط واجباته كرئيس مكلف.

اخر فصول العرقلة لأي عملية تسهيل الولادة الحكومية كانت تطييره للقاء باريس الذي اقترحه الفرنسيون لتقريب وجهات النظر بينه و بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و فرقاء آخرون.
تحجج الحريري بجدول اعماله و سفراته لتعطيل المحاولة الفرنسية الجديدة وأوعز الى ماكينته الاعلامية - على جرى العادة - قلب الحقائق و بث الشائعات و الفبركات التي لا تمت للحقيقة بصلة.

اذاً، وبمحاولة جديدة، بادر الفرنسيون إلى طرحها، وافق الحريري ثم تنصّل بعد تثبيت موعد محدد.

وفي المقلب الاخر يكون الوزير باسيل قد لبّى دعوة فرنسية و لم يطلب اساسا رؤية الحريري انما لم يمانع باللقاء به لحلحلة ما هو ممكن حلحلته.
و تبقى الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المكلف في إنهاء عملية التشكيل الحكومي.

كل ما يجري يؤكد مرة جديدة عدم جدية الحريري في التشكيل على شاكلة التشكيلة التي وزعها مؤخرا و التي حوت اسماء بعيدة كل البعد عن الإصلاح و حقائب لا علاقة لها ببعضها ابعد ما تكون عن مبدأ الاختصاص و كانت مدعاة للسخرية من قبل اللبنانيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout