توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين لتورطهم في تهريب المازوت

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 6/4/2021 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق: عرسال، القصر، المقيبلة، العوينات، برقا، المحمرة، تم توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين، لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص.



وقد شملت المضبوطات: 5 صهاريج في داخلها 74000 ليتر مازوت، 4 خزانات في داخلها 5500 ليتر مازوت، آلية فان في داخلها 2500 ليتر مازوت، 4 شاحنات براد في داخلها 420 ليتر بنزين، 3 سيارات، آليتي بيك آب، إضافة إلى مضخة وعدد من قوارير الغاز.



تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".