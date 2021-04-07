هذا ما دار خلال لقاء البطريرك الراعي بوزير خارجية مصر

A + A -

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، وزير خارجية جمهوريةمصر العربية سامح شكري، في حضور السفير في لبنان الدكتور ياسر علوي ومساعد وزير الخارجية المصرية السفير نزيه النجاري.



في مستهل اللقاء نقل الوزير شكري الى البطريرك "تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، معربا عن" الرغبة الدائمة لدى المصيرين حكومة وشعبا، أن يكرر غبطته زيارته الى مصر".



وتم في خلال اللقاء عرض للعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان وللمستجدات على الساحة اللبنانية والعناوين المشتركة.

وشكر البطريرك الراعي الوزير شكري على "وقوف مصر الى جانب لبنان وشعبه خاصة أثناء الأزمات والمحن وآخرها تفجير مرفأ بيروت".



كما كان توافق على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تتمكن من العمل على الاصلاحات المطلوبة والتي ستفتح مجالات الدعم الاقليمي والدولي للبنان.