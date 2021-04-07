أيها اللبنانيون .. استعدوا لمفاجأة طقس نيسان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبياً حتى يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.



(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية أحياناً.



الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.



الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة اعتباراً من بعد الظهر خصوصاً في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحياناً.



السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحياناً خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد لتصل سرعتها إلى حدود 70 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتصل إلى ارتفاع 1500 متر.