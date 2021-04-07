وزير خارجية مصر في بعبدا .. ماذا قال؟!

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وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء، إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وصرّح شكري بعد اللقاء، قائلاً: "مصر مستمرّة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة".

وأضاف، "بعد 8 اشهر من زيارتي الماضية لا زال هناك انسداد سياسي والجهود تبذل لتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق الاستقرار، وهذا مهم لكل المنطقة ومصر وليس فقط للبنان".

وتابع، "سأعقد سلسلة من اللقاءات مع المكوّنات السياسية المختلفة لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الازمة وتشكيل حكومة، ما يفتح الباب للدعم الدولي".

وشدّد شكري، على أهمية "الاطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف، واهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ومصر لن توفر الجهود لمساعدة لبنان بهذه المرحلة الدقيقة".