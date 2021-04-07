رسالة من الرئيس السيسي الى الرئيس عون

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سيزور وزير الخارجية المصرية سامح شكري لبنان اليوم، ناقلاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى نظيره اللبناني ميشال عون، تتناول موقف مصر من مختلف المستجدات في المنطقة، ونتائج الإتصالات التي تجريها مصر لتسهيل الطريق الى حلّ الازمة اللبنانية، في ضوء الخطوط المفتوحة مع باريس وعدد من العواصم العربية والخليجية منها خصوصاً، والغربية المهتمة بالقضية اللبنانية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ شكري الذي سيلتقي عون عند الحادية عشرة قبل الظهر، سيجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس «حزب الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ويتصل هاتفياً برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بسبب اصابته بجائحة كورونا، على أن يختم جولته بلقاء مع الحريري، ويعقد بعده مؤتمراً صحافياً السادسة والنصف مساء، قبل ان يلبي دعوته الى عشاء على شرفه في «بيت الوسط».