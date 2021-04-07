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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 نيسان 2021

7
APRIL
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد تقارير أميركيّة أن فتح الله غولن والأمير حمزة ابن الحسين يمثلان امتداداً لمشروع خليجيّ يشترك فيه ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات لمشاريع تسهم بتوسيع نفوذ الخليج. وتقول التقارير إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حصل على تأييد أميركيّ للمشروعين قام الرئيس جو بايدن بإلغائه.

 

خفايا

دعت مصادر ماليّة إلى متابعة حركة شخصية مالية عربية مقيمة في لبنان صعد نجمها خلال أعوام التسوية الرئاسيّة وظهرت وراء مشاريع كثيرة في القطاعين العام والخاص ويجري تداول اسمها حالياً كطرف في الأزمة الأردنيّة واحتمال استدعائها للتحقيق بشراكات تربطها بأبرز المتورطين الموقوفين.

 

 


نداء الوطن : خفايا

يشكو محافظون ومدراء عامون في القطاع العام من تغييبهم عن خطة التلقيح، محمّلين وزير الصحة المسؤولية عن تعطّل أداء عدد من الإدارات الرئيسية نتيجة تفشي الوباء بين كبار الموظفين فيها.

 

شدد وزير أمام زواره على أنّ أحد كبار المسؤولين "يعيش في حالة إنكار للمتغيرات حوله، ما يطرح تساؤلات حول صوابية قراراته المتضاربة والتي ساهمت في تعميق الأزمة".

 

كشفت مصادر عليمة أنّ مرجعاً قضائياً مالياً في صدد إعادة فتح ملف مالي لرئيس حكومة سابق.

 


اللواء : اسرار

همس
حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟


غمز
أحيطت الجهات الأمنية علماً بتكاثر عصابات السرقات الموصوفة، مثل قطع الأشجار، وسرقة الثمار الموسمية وبيعها بأسعار مرتفعة داخل وخارج لبنان.


لغز
وصف طبيب بارز موقف اللجان الدائرة في فلك وزارة الصحة من لقاح يدور حوله لغط، بأنه «أسير خطط» طمست معطيات الحقائق والاختبارات!

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