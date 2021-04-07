٩٠ الف لقاح مجاني صيني للبنان .. وتخوف ...

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الديار : في جديد «كورونا» وصلت يوم امس طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى متنها خمسون الف جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الحكومة الصينية وهي جزء من هبة تشمل ٩٠ الف لقاح ستصل على دفعتين.

وبحسب معلومات «الديار» فان الجيش الصيني قدم ٤٠ الف لقاح مجانا للجيش اللبناني والحكومة الصينية قدمت للجمهورية اللبنانية ٥٠ الف، في وقت يستمر التفاوض لشراء لبنان المزيد من اللقاحات الصينية.

وتتخوف مصادر طبية عبر «الديار» من موجة جديدة من اصابات «كورونا» تنطلق الاسبوع المقبل وتكون نتيجة لعدم الالتزام بالاجراءات وتهافت المواطنين قبل الاقفال العام وبعده الى الطرقات والاماكن العامة ما سينعكس ارتفاعا كبيرا في الاصابات التي قد تعود لتلامس ال٥ آلاف.