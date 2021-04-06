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اكثر من ٤٠ حالة ايجابية بكورونا وصلت الى مطار بيروت

6
APRIL
2021
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افادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 3 و4 نيسان وأظهرت النتائج وجود أربع وأربعين (44) حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 3/4/2021 كالآتي:

- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)
- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)
- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)
- رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)
- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)
- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثماني حالات إيجابية)
- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 4/4/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
- رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ست حالات إيجابية)
- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية) 

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