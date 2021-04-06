الصرّاف للـtayar.org: سرعة القاضي بيطار في الاستجابة لطلب الاستماع الي مهمّة ولافتة

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بعد إعلانه تسليم القاضي بيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متّصلة بملف الانفجار المأساوي الذي حصل في مرفأ بيروت، أكد الصراف للـtayya.org أن استجابة القاضي بهذه السرعة لطلبه الاستماع اليه في هذه القضية، هي حركة لافتة ومهمة وخاصة أن كل الفرضيات مفتوحة والقاضي يقوم بجمع المعلومات من كل مصادرها بحثاً عن الحق والحقيقة.

وقال الصراف لموقعنا إنه مقتنع بأن المعلومات التي قدّمها والمكوّنة من مئات المستندات ستساعد في التحقيق والا لما كان أدلى بها، وأضاف:"لكنني في الوقت نفسه لا أعرف ما يملك القاضي بيطار من معطيات وتقارير ومستندات".



وكرّر الصراف تشديده على أنه على أتم الاستعداد لتقديم كل قدراته لدعم القاضي وفريق عمله، لافتاً الى أن ما تبين له هو أن بيطار ملمّ جداً بالقضية ويعمل بتفان، وهو الامر الذي سيساعد الى الوصول للحقائق التي ينتظرها كل الشعب اللبناني، لكن لا يزال أمامه الكثير الكثير من العمل لكي يقوم به. وختم الصراف:"لا نريد تبرئة المجرم ولكن حتماً لسنا مع ظلم الأبرياء".