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خبير اقتصادي يحذر اللبنانيين!

6
APRIL
2021
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حذّر خبير الاقتصاد اللبناني إيلي يشوعي، اليوم الثلاثاء، اللبنانيّين من أنه "إذا لم يتم التحقيق الجنائي بالفجوة المتعلقة بالحسابات المصرفية، فلن يتحصّلوا على دولار واحد نقدا من ودائعهم".

وقال يشوعي في حديثه لإذاعة "صوت لبنان": "إن السّجال قد يستمر طويلاً بين وزارة المال والبنك المركزي، ومن هنا فإن تحذير رئيس الجمهورية واضح بأن تحسم هذه المسألة بشأن التدقيق الجنائي بأسرع وقت".

وأوضح يشوعي "أنه إن لم يحصل التدقيق الجنائي بفجوة الـ 54 مليار دولار من أصل 77 مليار من ودائع الناس، فلا أمل للمودع اللبناني بأن يحصل على دولار واحد نقداً من حساباته".

واعتبر يشوعي أن "رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كأموال يوروبوند".

ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.

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