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انفجار المرفأ .. ماذا سلّم يعقوب الصراف للمحقق العدلي؟

6
APRIL
2021
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، في بيان، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كان قد حدد جلسة الاستماع بتاريخ اليوم ٦ نيسان ٢٠٢١ عند العاشرة صباحاً للاستماع إلى الصراف بناء لرغبته الشخصية بالإدلاء بالمعلومات المهمة التي يمتلكها حول القضية.

 

وأضاف الصراف أنه خلال الجلسة، سلمّ القاضي بيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متّصلة بملف الانفجار المأساوي الذي حصل في مرفأ بيروت آملاً أن تساعد أو تساهم هذه المعلومات في إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة والمقصرين والمهملين والمتقاعسين والإفراج عن من هو بريء بين الموقوفين، إذا ارتأى القضاء ذلك.

 

وأكدّ الصراف أهمية الوصول والكشف عن الحقيقة التي يطالب بها اللبنانيون الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وأرزاقهم وجزءاً كبيراً من عاصمتهم ويكفيهم ما يعيشونه من وضع اقتصادي فائق الصعوبة.

 

وأما عن محتوى الملف الذي سلمه للقاضي، فأضاف الصراف أنه تركه بين يدي القضاء مع لائحة تتضمن بعض المستندات التي من الممكن أن تساعد في إجلاء الحقائق حسب رأيه واضعاً نفسه بتصرف المحقق العدلي لمساعدته بكلّ ما يطلبه.

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