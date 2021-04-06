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تحذير هامّ من الأمن العام!

6
APRIL
2021
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان، انه “في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال وتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول الى العديد من الدول مقابل مبالغ مالية طائلة، وبنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء المختص، وأسفرت عن توقيف العديد من أفراد هذه الشبكات، والى ضبط جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة إضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضاً، تبين أن هذه الشبكات قد طوّرت طرق الإيقاع بالضحايا وإصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه المستندات وأنه بإستطاعتهم السفر بموجبها الى الدول الاجنبية.

 

وبناءً عليه، تحذر هذه المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على الاراضي اللبنانية من مغبة الوقوع في شرك هذه الشبكات التي تمارس هذه النشاطات الإحتيالية وغير القانونية من خلال نشر إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل وتطلب منهم الاتصال فوراً من اي هاتف ثابت أو خلوي بواسطة (CALLCENTER على الرقم 1717 والدائرة الأمنية على الرقم 130)، أو التقدم لدى أقرب مركز أمن عام للإبلاغ عن هؤلاء الاشخاص وذلك منعاً لتورطهم بأعمال غير قانونية سيّما أن هذه الاعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرّض جميع مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقات قانونية.”

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