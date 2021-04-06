ندى البستاني: الأمور واضحة ومستعدة للتوضيح أكثر بالقضاء وبالاعلام

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غردت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني على حسابها عبر “تويتر” قائلة: “بعض الاعلاميين عم يحاولوا ربط اسمي عن غير حق بالرشاوى بملف البواخر استناداً لتسجيلات بيدّعوا اني معنية فيها بوقت منفتخر انا والوزير باسيل انو اجبرنا الشركة عتوقيع تعهد بتسديد غرامة ٢٥ مليون $ اذا تبين انها دفعت رشوة أو عمولة لتربح العقد وهيدا الموضوع واضح وثابت بالتسجيلات”.



وتابعت: “بالرغم من وضوح التسجيلات لي بتأكد عدم علاقتي بالرشاوى بيصرّ بعض الاعلاميين باني معنية فيها…بدعي النزيهين منهم ليتحققوا كتير منيح ويحددوا مين الأشخاص المعنيين بموضوع الرشاوى ويسموهن للرأي العام. الامور واضحة وانا مستعدة لتوضيحا اكتر بالقضاء وبالاعلام اذا لزم الامر”.