عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021

الأخبار : «انقلاب» الإخوة في الأردن: السعودية أول المتهمين

روسيا لحزب الله: نريدكم ان تبقوا في سوريا

الإجهاز على ميناء بيروت بعد تفجيره: قرار قضائي يحوّل المرفأ إلى صندوق تعويضات!



الديار : مواكبة مصرية للضغوط الفرنسية والتقدم غير كاف بعد «لولادة» الحكومة

تشكيك بوعود واشنطن والرياض... وباريس تنصح : لا تنتظروا فيينا !

مؤشرات سلبية لا تسمح بلقاء باسيل ــ الحريري... وعون يصعد «جنائيا»

اللواء : باسيل إن زار الإليزيه.. الحكومة ليست الأولوية!

عون يهوّل عشية التدقيق الجنائي.. ولا دعم سعودياً لوضع يهيمن فيه حزب الله



نداء الوطن : مباركة مصرية لصيغة الـ"888"... والحريري إلى الفاتيكان

الحكومة رهن تذليل "العقد النفسية": باسيل "زحفاً زحفاً" نحو الإليزيه

البناء : بدء العودة إلى الاتفاق النوويّ من لقاء فيينا… وأحداث الأردن تكشف تصادم المشاريع

مبادرة برّي المعدّلة بدعم بكركي وجنبلاط وحزب الله تقطع نصف المسافة

باريس وإبراهيم للقاء الحريري وباسيل… و«القوميّ»: مع سورية وفي قلب المقاومة

النهار : إندفاعة لـ"تعويم" باسيل… والحريري الى الفاتيكان



الجمهورية : باريس : المعطلون معروفون بالأسماء

واقعية بيروت تهدد تفاؤل باريس



the daily star : New political activity looks to break Cabinet logjam

?l'orient le jour : Vers une réunion Hariri-Bassil à Paris

La France songe à tenter un énième coup pour essayer de débloquer la formation du gouvernement.