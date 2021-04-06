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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021

6
APRIL
2021
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 الأخبار : «انقلاب» الإخوة في الأردن: السعودية أول المتهمين

روسيا لحزب الله: نريدكم ان تبقوا في سوريا
الإجهاز على ميناء بيروت بعد تفجيره: قرار قضائي يحوّل المرفأ إلى صندوق تعويضات!

 

 


الديار : مواكبة مصرية للضغوط الفرنسية والتقدم غير كاف بعد «لولادة» الحكومة

تشكيك بوعود واشنطن والرياض... وباريس تنصح : لا تنتظروا فيينا !
مؤشرات سلبية لا تسمح بلقاء باسيل ــ الحريري... وعون يصعد «جنائيا»

 

 

 

اللواء : باسيل إن زار الإليزيه.. الحكومة ليست الأولوية!
عون يهوّل عشية التدقيق الجنائي.. ولا دعم سعودياً لوضع يهيمن فيه حزب الله

 

 

 


نداء الوطن : مباركة مصرية لصيغة الـ"888"... والحريري إلى الفاتيكان
الحكومة رهن تذليل "العقد النفسية": باسيل "زحفاً زحفاً" نحو الإليزيه

 

 

 

البناء : بدء العودة إلى الاتفاق النوويّ من لقاء فيينا… وأحداث الأردن تكشف تصادم المشاريع
مبادرة برّي المعدّلة بدعم بكركي وجنبلاط وحزب الله تقطع نصف المسافة
باريس وإبراهيم للقاء الحريري وباسيل… و«القوميّ»: مع سورية وفي قلب المقاومة

 

 

 

النهار  : إندفاعة لـ"تعويم" باسيل… والحريري الى الفاتيكان

 

 

 


الجمهورية : باريس : المعطلون معروفون بالأسماء

واقعية بيروت تهدد تفاؤل باريس

 

 

 


the daily star : New political activity looks to break Cabinet logjam

 

 

 

?l'orient le jour : Vers une réunion Hariri-Bassil à Paris 
La France songe à tenter un énième coup pour essayer de débloquer la formation du gouvernement.

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