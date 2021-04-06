أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021

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نداء الوطن : خفايا

ألمح مستشار مقرّب من صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يشمل التدقيق الجنائي ملفات دعم السلع المستوردة لدى الوزارات المعنية ومصرف لبنان.

تردّد أن آلاف الأشخاص من المسجلين على منصة لقاح كورونا هم من المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، وتعطى لقاحاتهم في بعض المستشفيات الحكومية إلى محسوبين على جهات سياسية.

تبيّن أن أرقام إيرادات مشروع موازنة 2021 لا تتناسب مع حجم الاستيراد في الميزان التجاري، حيث احتسبت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على أساس استيراد بحجم 20 مليار دولار بينما الاستيراد الفعلي لا يتجاوز 9 مليارات دولار.

اللواء : اسرار

همس

يجزم مسؤول رفيع أنه إذا استقبل رئيس دولة غربية معنية بوضع لبنان، شخصية نافذة، فإن نسب تأليف الحكومة سترتفع إلى ما فوق الـ70٪.



غمز

كشف وزير سيادي عن تعطيل سمسرات بملايين الدولارات في وزارة يرأسها، ولم يعرف ما إذا كانت أحيلت القضية إلى القضاء، أم لا.



لغز

سادت بلبلة إعلامية بعد نشر خبر عن إطلاق سراح «سجين تاريخي» في بلد أوروبي، عبر وكالة دولية كبرى، سرعان ما تبيّن أن لا أساس له في الواقع!