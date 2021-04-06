ماذا وراء التحرك المصري؟

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الديار : تترقب الاوساط السياسية في لبنان طبيعة التحرك الدبلوماسي المصري، في ظل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري الى لبنان غدا الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرئيس العماد ميشال عون. ووفقا لاوساط مطلعة فان شكري قد يزور باريس قبل بيروت لتنسيق المواقف حيث تعمل القاهرة على «ملء» الفراغ السعودي على الساحة اللبنانية، بالتنسيق مع باريس، وتحركها ليس جديدا، وهي تسعى لمواكبة التحرك الفرنسي وتامين الغطاء العربي لتذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة، وقد مهد السفير المصري في بيروت لهذه الزيارة، ومن المفترض ان يلتقي شكري لهذه الغاية مع عدد من الشخصيّات اللبنانيّة من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري.كما يصل الى بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يوم الخميس، وقد بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع السفير عبد الرحمن الصلح، في تحضيرات الزيارة.