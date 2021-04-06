حمدان: ‏الى التحقيق الجنائي دُرْ

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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏"يا أهلنا اللبنانيين

‏كلمتين وبس:

‏إستعدوا لمواكبة ‏"اعتقال المدعو رياض سلامة"، لأن كل كبار حرامية البلد ستتدافش لحمايته بأوامر أجنبية، ولأنه حجر الاساس بهيكل فسادهم و نهبهم للمال العام.

‏الى التحقيق الجنائي دُرْ

‏يا معالي الوزني.

وأضاف استباقاً للقال والقيل، إذا رفض المدعو رياض سلامة الرضوخ لمتطلبات التدقيق الجنائي الشامل في مصرف لبنان المركزي, يجب ان يصدر سعادة القاضي علي ابراهيم المدعي العام المالي، استنابة قضائية لاعتقاله بتهمة اعاقة التدقيق الجنائي كونه شريك كامل مع من سرق المال العام" خاتماً بهاشتاغ #التدقيق_الجنائي_الآن.