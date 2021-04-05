A + A -

بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني:

يهم المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ان يوضح في "رد على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ان وزير المالية هو اول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والكل يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه الآن في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى اقراره".





وبدوره كان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قد أكد ان "بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الـ "كابيتال كونترول""، مشيراً الى ان "مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤولية، إضافة الى ان وزير المال غازي وزني أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية واعتقد ان هذا الامر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي".