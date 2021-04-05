living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر في مقدمة ضروري نحكي: كلمة سر تتأخر في الوصول ولا يدفع ثمن تأخرها إلا الناس

5
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

" المسيح قام، حقًا قام ونحن شهود على ذلك.. والأكيد أنّ لبنان سيقوم مهما استفحل الشرّ، ومهما جُلِدَ من قِبَل أسياد الظلام ونزف. لبنان سينتصر حتمًا بسبب رجاء أبنائه وثقتهم أنّ الموت لن يغلبهم طالما أن عيونهم شاخصة على النور والحقيقة.
وبعد، ضروري نحكي ونقول:
المتغيرات في المنطقة تتسارع: المصالحة السورية – الإماراتية من جهة، والمفاوضات الإيجابية الأميركية – الإيرانية من جهة أخرى، ومحاولة الروسيين مد جسور بأكثر من اتجاه على وقع الاتفاقيات الصينية الضخمة مع العراق قبل عام ومع إيران اليوم. الدول كلّها منهكة؛ بعضها دمرتها الحروب والبعض الآخر أتعبتها تكلفة الحروب. بعضها يحاول تكريس توسعه السياسي وصموده رغم الحرب الكونيّة عليه، والبعض يحاول حد الخسائر في النفوذ في نقطة ما. الإيرانيون والأتراك والخليج وإسرائيل خاضوا ما خاضوه في الأعوام الماضية، وهم جميعاً بحاجة واضحة إلى استراحة مرحلية، لالتقاط أنفاسهم على الأقل. في ظل كلام أميركي واضح وحاسم بوجوب إنهاء كل الصراعات العبثية، لانشغال واشنطن بما هو أهم بكثير من الشرق الأوسط؛ من أزمة الاقتصاد الداخلية إلى الصين فروسيا.
وعليه كان يفترض باللبنانيين أن يستنفروا لالتقاط الفرص الكثيرة المحيطة بنا لإعادة البناء. كان يفترض أن يستفيدوا من نجاحهم بالمحافظة على بلدهم في وقت دمرت فيه الحروب المذهبية البلدان المحيطة بنا. كان يفترض أن يستفيدوا من علاقاتهم ليكونوا مجدداً صلة الوصل. لكننا محكومون بإضاعة الفرص؛ محكومون بانتظار التعليمة. محكومون بفريق سياسي لا يفكر ولا لمرة بالمصلحة الوطنية أو مصلحة أهله وناسه، بل إنه لا يفكر حتى بمصلحته الشخصية. فمصلحة سعد الحريري الشخصية ومصلحة تياره السياسي الشعبي والمصلحة الوطنية تقتضي فعل ما يلزم من مشاورات داخلية مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تستعد لملاقاة المتغيرات الإقليمية والاستفادة من إعادة البناء ووصل ما انقطع بين دول المنطقة، إلا أن الحريري يواصل المراوحة في السلبية في انتظار الإشارة الإقليمية التي تسمح له بتشكيل حكومة. وقد سبق أن قيل هنا كل ما يمكن أن يقال وأكثر؛ لكن لا شيء ينفع: لا المصلحة الوطنية، ولا المصلحة الخاصة، ولا الوضع المعيشي أو الوضع الأمني أو غيره.
صيغة 8 – 8 – 8 يمكن أن تكون نصف الحل، النصف الثاني يرتبط بمن يسمي ثمانية الحريري وثمانية الثنائي الشيعي وثمانية رئيس الجمهورية؟ هنا أساس المشكلة، وهنا يفترض أن ننتظر لنعرف ما إذا كانت كلمة السر الإيجابية قد وصلت أو لا للحريري، فيفرج عن حق شركائه في الحكم بتسمية الأخصائيين المناسبين كما سيسمي هو وزراءه.
هذا ما ينتظره لبنان كله؛ كلمة سر تتأخر في الوصول ولا يدفع ثمن تأخرها إلا الناس."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout