هل من خطر على لبنان من سحابة ثاني أوكسيد الكبريت؟

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أوضح المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام وبعد مراجعة شبكة الأرصاد في المصلحة أن غيمة ثاني أوكسيد الكبريت SO2 الصادرة عن انفجار بركان أتنا في إيطاليا توجهت الى جنوب إيطاليا لتصل الى ليبيا.



ولفت، في بيان، الى أنه في ليبيا ومصر، الرياح غربية أدت الى توجه السحابة ذاتها الى شمال المملكة العربية السعودية حيث الرياح جنوبية غربية دفعت بالسحابة الى العراق. أما لبنان وسوريا فإنهما طيلة أيام الاثنين الثلثاء، الاربعاء، والخميس تحت تأثير رياح شرقية دافئة أدت الى ارتفاع درجات الحرارة والى ابعاد سحابة SO2 عنهما.



وبحسب ما جاء في بيان افرام، فإن الرياح تتحول في لبنان وسوريا الى جنوبية غربية الجمعة 9 نيسان مع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار الا أن السحابة تكون قد تلاشت.



وفي الخلاصة، أكدّ أن لا خطر على لبنان وعلى اللبنانيين من سحابة ثاني أوكسيد الكبريت.