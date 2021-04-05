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المبرات تطلق المرحلة الثالثة من مبادراتها الانسانية: تعبئة 30 الف قارورة غاز للأسر المحتاجة

5
APRIL
2021
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أطلقت محطات الأيتام التابعة لجمعية المبرات الخيرية مبادرتها حيال الأسر المحتاجة، استكمالًا لما بدأته مع أصحاب السيارات العمومية والفانات ضمن برنامج دعم العائلات والأسر الأكثر حاجة.


وفي بيان صادر عن إدارة شركات محطات الأيتام للمحروقات، أعلنت الشركة "انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرتها الإنسانية حيال أهلنا في هذه الظروف الصعبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، بعد إنجاز المرحلة الأولى وتوزيع قسائم بنزين على ٣١٦٦ سائق سيارة عمومي والمرحلة الثانية التي استفاد منها ما يقارب ٣٠٠٠ صاحب فان" .


وأضاف البيان :" تطلق محطات الأيتام المرحلة الثالثة لمبادرتها دعمًا للأسر المحتاجة، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار المحروقات، في محاولة للوقوف إلى جانبهم والتخفيف عنهم".


وحددت الشركة موعد تسليم قسائم تعبئة قوارير الغاز يوم الثلاثاء ٦/٤/٢٠٢١ من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ بعد الظهر.

 

وأشار البيان إلى أن " المبادرة ستطال حوالي ٣٠ الف أسرة محتاجة، وستوزع القسائم في بيروت في موقف الساحة- قرية لبنان التراثية، وفي الجنوب في محطات الأيتام في العباسية ودير الزهراني وبنت جبيل، وفي البقاع في محطتي الأيتام في علي النهري وبعلبك.


أما بالنسبة لآلية تعبئة قوارير الغاز، أوضحت إدارة محطات الأيتام أن تعبئة القوارير الفارغة ستتم في الأماكن الآتية:
- بيروت: شركة صيداكو للغاز- الأوزاعي
-الجنوب: شركة تول للغاز (تول)- شركة غاز صور (مفرق العباسية).
البقاع: شركة صيداكو للغاز- النبي أيلا.

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