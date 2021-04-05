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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

5
APRIL
2021
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الثلثاء قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، لكنها تبقى متدنية خلال الليل بخاصة في البقاع. كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة بعد الظهر ويتحول مساءالى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).


- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم كما تنشط الرياح أحيانا. الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، لكنها تبقى متدنية خلال الليل خاصة في البقاع كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء فترة بعد الظهر ويتحول مساءالى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء احيانا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.


- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30كم/س.


- الانقشاع: جيد الى متوسط.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%.


- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.


- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.


- ساعة شروق الشمس: 06,21 ساعة غروب الشمس: 19,01

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