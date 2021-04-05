معايدة وشؤون المتن وحاجاته الصحية والإجتماعية بين كنعان ورابطة المخاتير

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته وفداً من رابطة مخاتير المتن الشمالي برئاسة رئيس الرابطة المختار سعيد متري واعضاء الرابطة يرافقهم عدد من مخاتير المتن، في زيارة معايدة جرى في خلالها التداول بالشؤون والحاجات المتنية على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وجرى التطرّق الى الملف الصحي وضرورة ان يكون هناك تكامل نيابي وبلدي واختياري لتثمير الجهود لخدمة المتنيين.



وشكر الوفد لكنعان المبادرات الصحية والاجتماعية التي يقوم بها في مختلف بلدات المتن الشمالي، في ضوء جائحة كورونا، والاوضاع الراهنة. وجرى التنسيق في الخطوات المقبلة على الصعيدين الصحي والاستشفائي، لاسيما في سياق الدعم والتجهيز لمستشفى ضهر الباشق الحكومي والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية والاستشفائية في مختلف بلدات المتن الشمالي، ساحلاً ووسطاً وجرداً.