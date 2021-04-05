عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 نيسان 2021

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النهار : الوساطة امام اختبار وشيك وموقف سعودي لافت

الديار : الـديـن الـعام اللبنانـي يبقى المُشكلة الأساسية في أي حــلّ مُستقبلي

أصول مصرف لبنان محميّة بالقانون الأميركي ولا يُمكن الحجز عليها

التعاون العراقي ــ اللبناني أساسي لكن دونـه تحديات أهمها قانـون قيصر

الأنباء الكويتية : شمعون يعرض على عون بستاناً يملكه مقابل استقالته.. وتوزيعة افتراضية تعطي الوزير «الملك» للبطريرك

الراعي يركز في عظة الفصح على الأداء السياسي السيئ وانعدام الحوكمة: علينا الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً



الشرق الأوسط : لبنان: ضغوط الراعي تثمر «شبه توافق» على الحكومة

اتفاق على عدد الوزراء... ولا «ثلث معطلاً» لأحد