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شكوى في لبنان من تعامل المستشفيات مع مصابي «كورونا»

5
APRIL
2021
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الشرق الأوسط : شكا رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بمضاعفات فيروس «كورونا»، إذ تُلزم اللبنانيين بدفع بدل دخول يناهز 2000 دولار. قائلاً: «إذا أردت أن تُعالج جراء الإصابة بـ(كورونا)، يجب أن تدفع تأمين 2000 دولار قبل أن تدخل المستشفى»، لافتاً إلى أن «التأمين حسب المنطقة والمستشفى حتى لو كان المواطنون يتبعون مؤسسة ضامنة، وإلا سيقولون إنه لا أماكن شاغرة في تلك المستشفيات، ويطلبون من المواطن أن يتلقى العلاج في منزله».

 

وقال: «هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات، الرقابة غائبة، والمواطن يدفع الثمن».

 

ولا تزال أرقام الإصابات في لبنان مرتفعة، بعد نحو 50 يوماً على إطلاق رحلة تلقيح السكان على الأراضي اللبنانية، لكن عدد الذين تتطلب حالاتهم الدخول إلى المستشفيات تراجع إثر تلقيح كبار السن الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات بالفيروس.

الشرق الأوسط
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