الأنباء الكويتية : تأليف الحكومة في انتظار موافقة "الحزب"

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الأنباء الكويتية : حكوميا، بمعزل عن العقد «الداخلية المتوالدة»، بات واضحا لكل العاملين على خط تشكيل الحكومة، ان ولادة هذه الحكومة، المتفق مبدئيا على ان تتألف من 24 وزيرا ودون ثلث معطل لأي طرف، هي بانتظار موافقة ح-زب الله على صيغة اختيار الوزراء، وفق المبادرة غير المعلنة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحت عنوان «الطائفة تختار وزراءها عبر مرجعياتها الرسمية»، فيما الحزب ينتظر من يمنحه الضوء الأخضر من طهران، بحسب رأي جريدة الأنباء.

وهنا، يعتقد المتابعون في بيروت، ان من المفيد انتظار نتائج الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة، حول الملف النووي الإيراني في فيينا، غدا الثلاثاء.

إلا ان المصادر السياسية استبعدت حصول اي لقاء بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، مالم يتم التمهيد له باتصالات مسبقة لتجاوز نقاط الخلاف السابقة والتوصل الى تقريب وجهات النظر قدر الإمكان، لكي تتوافر مقومات نجاح اللقاء وتسريع ولادة الحكومة.